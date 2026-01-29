incendio distrugge attrezzi agricoli e mezzi a puglia vigili del fuoco mettono in sicurezza bombola di gpl

Questa mattina a Puglia un incendio ha distrutto attrezzi agricoli e mezzi in un annesso. I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti prontamente, mettendo in sicurezza anche una bombola di GPL. Nessuno si è fatto male, ma i danni sono ingenti. Le cause sono ancora da chiarire.

Un incendio scoppiato in un annesso agricolo ha richiesto oggi l’intervento dei vigili del fuoco di Arezzo. L’allarme è scattato poco prima delle 14:00 in località Puglia, nel territorio comunale aretino. Una squadra con autobotte del Comando centrale è intervenuta tempestivamente sul posto, provvedendo a domare le fiamme. Il fuoco ha causato danni ingenti, distruggendo completamente un trattore, un rimorchio adibito al trasporto di cavalli e vari attrezzi agricoli. Durante le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno individuato e rimosso con cautela una bombola di GPL presente all’interno del fabbricato, scongiurando il rischio di un’esplosione e trasportandola in un’area sicura. 🔗 Leggi su Lortica.it

