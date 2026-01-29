Incendio distrugge attrezzi agricoli e mezzi a Puglia vigili del fuoco mettono in sicurezza bombola di GPL

Da lortica.it 29 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Puglia un incendio ha distrutto attrezzi agricoli e mezzi in un annesso. I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti prontamente, mettendo in sicurezza anche una bombola di GPL. Nessuno si è fatto male, ma i danni sono ingenti. Le cause sono ancora da chiarire.

Un incendio scoppiato in un annesso agricolo ha richiesto oggi l’intervento dei vigili del fuoco di Arezzo. L’allarme è scattato poco prima delle 14:00 in località Puglia, nel territorio comunale aretino. Una squadra con autobotte del Comando centrale è intervenuta tempestivamente sul posto, provvedendo a domare le fiamme. Il fuoco ha causato danni ingenti, distruggendo completamente un trattore, un rimorchio adibito al trasporto di cavalli e vari attrezzi agricoli. Durante le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno individuato e rimosso con cautela una bombola di GPL presente all’interno del fabbricato, scongiurando il rischio di un’esplosione e trasportandola in un’area sicura. 🔗 Leggi su Lortica.it

incendio distrugge attrezzi agricoli e mezzi a puglia vigili del fuoco mettono in sicurezza bombola di gpl

© Lortica.it - Incendio distrugge attrezzi agricoli e mezzi a Puglia, vigili del fuoco mettono in sicurezza bombola di GPL

Approfondimenti su Puglia Incendio

Incendio in appartamento e famiglia in fuga: i vigili del fuoco mettono in sicurezza bombola di gas

Inferno di fuoco, incendio distrugge un capannone agricolo con attrezzi e mezzi. Un lieve ferito

Un incendio ha devastato un capannone agricolo a Casone di Dovadola, distruggendo attrezzi e mezzi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Puglia Incendio

incendio distrugge attrezzi agricoliIncendio distrugge annesso agricolo, trattore e rimorchio per il trasporto di cavalliIncendio in un annesso agricolo alle porte di Arezzo. E' successo oggi, giovedì 29 gennaio, nella frazione di Puglia dove i vigili del fuoco del comando di Arezzo, sede centrale, sono intervenuti con ... corrierediarezzo.it

incendio distrugge attrezzi agricoliIncendio all’alba: deposito agricolo in fiamme, Vigili del fuoco al lavoro per oreIncendio in un deposito agricolo a San Lorenzo di Sedegliano: vigili del fuoco in azione, nessun ferito. Operazioni ancora in corso. nordest24.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.