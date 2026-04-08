Treno in fiamme a Dicomano

Un treno ha preso fuoco a Dicomano, coinvolgendo un passeggero che si trovava a bordo. Il convoglio era partito da Pontassieve alle 16:20 e si dirigeva verso Borgo San Lorenzo. L’incidente ha causato l’intervento dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, che sono intervenute sul posto per gestire la situazione. I dettagli sulle cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

“. Io, passeggero del treno preso a Pontassieve alle 16:20 e diretto a Borgo San Lorenzo, sono stato coinvolto nell’incidente accaduto sul convoglio. Per fortuna non ci sono stati feriti: ci hanno fatto scendere tutti a Dicomano e, per chi ne aveva bisogno, sono stati. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Fiamma nel motore a Dicomano: evacuato il treno, linea bloccataUn guasto tecnico a un locomotore alimentato a gasolio ha causato l’evacuazione di un treno regionale alla stazione di Dicomano, interrompendo il... Paura per un locomotore in fiamme alla stazione di DicomanoDICOMANO – Paura nel tardo pomeriggio di oggi (7 aprile) alla stazione ferroviaria di Dicomano, dove un incendio è divampato a bordo di un locomotore... Treno in fiamme alla stazione di Dicomano Temi più discussi: Treno in fiamme, incendio in stazione \ VIDEO; Incendio di un treno: locomotore distrutto dalle fiamme, passeggeri evacuati; Treno in fiamme alla stazione di Dicomano; Incendio treno 18963 a Dicomano: l'intervento dei Vigili del Fuoco. Treno in fiamme alla stazione di DicomanoUn incendio ha colpito questo pomeriggio il locomotore alimentato a gasolio del treno regionale 18963, partito da Firenze alle ore 15,55 e diretto a Borgo San Lorenzo. Il locomotore si è incendiato po ... toscanaoggi.it Locomotore in fiamme sui binari. Evacuazione e stop a tutti i treniEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it Hai 18 anni e vuoi viaggiare in treno per tutt'Europa gratis Si può! ECCO COME QUI https://qds.it/viaggiare-in-treno-gratis-in-tutta-europa-per-chi-ha-18-anni-si-puo-ecco-come/ #QDS #QdSNotizie #QdSNews - facebook.com facebook * Treno 18270 (GROSSETO - FIRENZE SMN) viaggia con + 17' * Treno 18425 (BORGO VAL TARO - FIRENZE SMN) viaggia con +20' Informazione ad uso interno - Internal use information #treni x.com