Violento incendio al porto due imbarcazioni danneggiate dal fuoco | alta colonna di fumo

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di domenica 25 a Lido degli Estensi, nell’area di via Cagliari. Le fiamme hanno interessato due imbarcazioni nel porto, generando una colonna di fumo visibile a distanza. Sul posto sono intervenuti i mezzi di emergenza per contenere il rogo e limitare i danni. La dinamica dell’incendio è ancora in fase di accertamento.

Fiamme alte e fumo denso. Un violento incendio si è sviluppato, domenica 25 intorno alle 14.15, nell’area di via Cagliari, a Lido degli Estensi. A prendere fuoco è stato un natante ormeggiato nel rimessaggio ‘Nautica del porto’: secondo quanto si apprende, le prime ipotesi sarebbero orientate ad.🔗 Leggi su Ferraratoday.it Spaventoso incendio con alta colonna di fumo nero: l'intervento dei Vigili del fuocoNell'ultimo giorno dell’anno, a Casoria, si è verificato un incendio che ha prodotto una consistente colonna di fumo nero. Leggi anche: Incendio a Milano, alta colonna di fumo nero La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Argomenti discussi: Non con il fuoco, ma con un grosso masso: danneggiata auto di un 35enne; Terni, incendio in un appartamento a Gabelletta: grave 38enne; Fiamme a Seulo: le spaventose immagini dell’incendio vicino al centro abitato. Yacht di 24 metri distrutto da un incendio nel porto di SapriNella serata del 17 agosto un violento incendio ha completamente distrutto uno yacht di 24 metri ormeggiato nel porto turistico di Sapri, nel Salernitano. Intorno alle 20 sono state viste le fiamme ... blitzquotidiano.it Incendio distrugge yacht di 24 metri nelle acque di SapriUn violento incendio ha completamente distrutto uno yacht di 24 metri ormeggiato nel porto turistico di Sapri, nel Salernitano. Le operazioni di spegnimento, condotte dai vigili del fuoco del ... ansa.it INCENDIO IN UNA CASA A RIVARA: DONNA GRAVEMENTE USTIONATA Rivara (TO) – Un violento incendio ha distrutto un appartamento nella borgata Piano Prime Foglie di Rivara nella tarda notte di oggi, giovedì 22 gennaio 2026. Nel rogo è rimasta grav - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.