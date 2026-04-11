Inaugurato a Cepagatti il nuovo ufficio Epas e Caf Italia della Federazione nazionale agricoltura

A Cepagatti è stato aperto un nuovo ufficio gestito da Epas e Caf Italia, associazioni della Federazione nazionale agricoltura. La struttura offre servizi di assistenza e supporto per pratiche burocratiche rivolte a lavoratori, pensionati e famiglie. La cerimonia di inaugurazione ha visto la presenza di rappresentanti locali e membri delle organizzazioni coinvolte. L’apertura mira a facilitare l’accesso ai servizi amministrativi nella zona.

È spesso complicato per i cittadini orientarsi nel mondo della burocrazia siano essi lavoratori, pensionati o famiglie. A Cepagatti ora c’è un servizio in più pronto ad ascoltare e orientare chi ha bisogno di supporto: è il nuovo ufficio postale del patronato Epas (Ente di patronato e di.🔗 Leggi su Ilpescara.it Nazionale, ecco il nuovo CT (ad interim): annuncio UFFICIALE della FederazioneNon c’erano dubbi sul prescelto, ovvero Silvio Baldini, già selezionatore dell’Under 21. A Grisì inaugurato il nuovo ufficio postaleIl nuovo ufficio postale si configura con una postazione a sportello per tutte le operazioni finanziarie e postali, un’accogliente sala pubblico e la...