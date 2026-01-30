A Grisì inaugurato il nuovo ufficio postale

Questa mattina a Grisì si è tenuta l’inaugurazione del nuovo ufficio postale. La struttura, situata in via Isabella Catalano, è stata aperta ieri, 29 gennaio, alla presenza dell’assessore comunale di Monreale. La cerimonia ha visto la partecipazione di alcuni cittadini e rappresentanti locali, che hanno seguito con interesse l’evento. Ora i residenti della frazione avranno un punto di riferimento più moderno e accessibile per le loro esigenze postali.

Il nuovo ufficio postale si configura con una postazione a sportello per tutte le operazioni finanziarie e postali, un'accogliente sala pubblico e la disponibilità di una rete wi-fi gratuita per tutti i cittadini Il nuovo ufficio postale della frazione monrealese di Grisì, in via Isabella Catalano, è stato inaugurato nella giornata di ieri 29 gennaio alla presenza dell'assessore della giunta comunale di Monreale Giulio Mannino e dei rappresentanti aziendali. Già operativa, dunque, la nuova sede riposizionata del piccolo centro collinare, a disposizione di una comunità di circa mille abitanti. I lavori di adeguamento dei nuovi locali hanno riconfigurato ambienti ampi di circa sessanta metri quadri, ottimizzandoli tra spazi in area pubblico e area back office.

