Autostazione di Avellino vertice in Prefettura sulla sicurezza | fronte comune tra l' AIR Campania e le Forze dell' Ordine

Nella giornata di recente, si è svolto un incontro in Prefettura ad Avellino tra rappresentanti di AIR Campania, società di trasporto pubblico regionale, e le forze dell’ordine. L’obiettivo era discutere della sicurezza dell’autostazione di via Fariello, che da tempo è al centro di diverse segnalazioni di criticità. La riunione ha visto la partecipazione di tutte le parti coinvolte per definire eventuali interventi.

L'autostazione di via Fariello è stata interessata da ripetuti atti vandalici e danneggiamenti, con situazioni di pericolo per utenti e lavoratori AIR Campania ha evidenziato la centralità dell'autostazione, snodo strategico della mobilità urbana e provinciale, oltre che luogo di aggregazione per la presenza di uffici e attività commerciali. La società ha inoltre evidenziato l'impatto economico dei danneggiamenti, i cui costi di ripristino ricadono sull'azienda, sottraendo risorse che potrebbero essere investite nel miglioramento dei servizi per i cittadini. «L'impegno delle Forze dell'Ordine in questi anni è stato costante, concreto ed efficace e a loro va il mio più sincero ringraziamento.

