In centinaia sfilano per la pace a Sigonella

A Sigonella si è svolta una manifestazione con circa 500 persone, che si sono radunate nei pressi di una base militare. L’obiettivo dei partecipanti era esprimere il loro dissenso contro l’uso della Sicilia come area logistica di guerra. La sfilata si è svolta in modo pacifico e senza incidenti. La protesta ha coinvolto cittadini provenienti da diverse zone vicine, che hanno voluto far sentire la propria voce su questa tematica.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Manifestazione a pochi passi dalla base. Sono circa 500 i partecipanti alla manifestazione organizzata nei pressi della base militare di Sigonella, in provincia di Catania, per esprimere un chiaro “no alla Sicilia come base logistica di guerra”. Il corteo si è svolto a poche centinaia di metri dall’ingresso della struttura, con i manifestanti che hanno progressivamente raggiunto l’area antistante la base. Bandiere e partecipazione trasversale. Numerose le presenze e i simboli esposti durante la mobilitazione: bandiere della pace, vessilli di partiti politici come Pd, Alleanza Verdi e Sinistra e Movimento 5 Stelle, oltre a quelle di associazioni, sindacati e reti civiche. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - In centinaia sfilano per la pace a Sigonella La crociata delle mamme: “Un reparto da salvare”. Centinaia sfilano in difesa del punto nascitaMontevarchi, 1 febbraio 2026 – Erano più di duecento davanti all’ospedale del Valdarno per manifestare contro l’ipotesi di chiusura del punto nascita. Mercosur, la protesta degli agricoltori spagnoli: centinaia di trattori sfilano per le strade di MadridGli agricoltori spagnoli hanno guidato i loro trattori lungo le strade di Madrid per protestare contro l’accordo di libero scambio tra l’Unione... Siracusa, in centinaia sfilano per la pace a SigonellaSono circa 500 le persone che stanno partecipando alla manifestazione per dire no alla Sicilia come base logistica a poche centinaia di metri dall’ingresso della base militare di Sigonella, in ... siracusanews.it Sigonella, corteo per la pace: «Questa base è pienamente operativa». Accuse alla Regione di finanziare «un'economia di guerra»Partiti del centrosinistra, sindacati e associazioni sfilano davanti alla base Usa da dove partono droni attivi nello scenario mediorientale ... lasicilia.it