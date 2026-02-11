Mercosur la protesta degli agricoltori spagnoli | centinaia di trattori sfilano per le strade di Madrid

Centinaia di agricoltori spagnoli hanno messo in strada i loro trattori a Madrid. Vanno avanti da ore, bloccando alcune strade, per protestare contro l’accordo di libero scambio tra l’Europa e il Mercosur. La manifestazione è diventata una delle più grandi degli ultimi tempi, con i trattori che occupano le vie principali della città. La protesta è partita questa mattina e ancora non si ferma.

Gli agricoltori spagnoli hanno guidato i loro trattori lungo le strade di Madrid per protestare contro l’accordo di libero scambio tra l’Unione Europea e il gruppo Mercosur dei paesi sudamericani. La manifestazione è partita da Plaza de Colón e si è diretta verso il ministero dell’Agricoltura, con i trattori che trasportavano striscioni come “Mercosur firmato, campo rovinato” o “Anche i cani sanno che non si morde la mano di chi ti dà da mangiare”. L’accordo è fondamentale per il piano di Bruxelles di instaurare relazioni commerciali al di fuori della storica dipendenza dagli Stati Uniti, sulla scia dell’antagonismo e dell’aggressività manifestati durante il secondo mandato del presidente americano Donald Trump. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mercosur, la protesta degli agricoltori spagnoli: centinaia di trattori sfilano per le strade di Madrid Approfondimenti su Mercosur agricoltori Video – Trattori in corteo a Milano: la protesta degli agricoltori contro l’accordo Ue-Mercosur Un corteo di trattori provenienti da Binasco ha attraversato Milano, accompagnato dalle forze dell’ordine, in occasione di una manifestazione degli agricoltori. Parigi invasa da 350 trattori: la protesta degli agricoltori contro il Mercosur A Parigi, 350 trattori hanno preso parte a una protesta degli agricoltori contro il possibile accordo tra l’Unione Europea e il Mercosur. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Mercosur agricoltori Argomenti discussi: Mercosur, la Ue stringe; Le regioni rischiano di pagare le concessioni europee agli agricoltori per l’ok al Mercosur; Mercosur, falsa partenza. Dimensione Agricoltura di febbraio 2026; Fieragricola. La protesta degli Agricoltori Italiani. Trattori invadono Madrid: agricoltori contro l’accordo UE-Mercosur, tensione sul libero scambioLa manifestazione, partita da Plaza Columbus, ha raggiunto il Ministero dell’Agricoltura. L’intesa, considerata strategica da Bruxelles per diversificare i rapporti commerciali oltre la storica ... tg.la7.it Mercosur, sull'Aurelia la protesta degli agricoltori: trattori in corteo contro l'accordo con l'EuropaI mezzi si sono dati appuntamento a Torrimpietra, periferia nord-ovest della Capitale, creando alcuni disagi alla viabilità ... roma.corriere.it askanews. . Protesta dei trattori a Roma, in corteo sull'Aurelia. Gli agricoltori contro il Mercosur: "Le regole valgano per tutti" - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.