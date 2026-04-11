In campo per i diritti A Santarcangelo va in scena la partita contro la violenza sulle donne | orario e luogo

Da riminitoday.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Lunedì 13 aprile alle 20.30 si svolgerà allo Stadio Mazzola di Santarcangelo di Romagna l’evento intitolato

In campo per i diritti. È questo il titolo dell'iniziativa previsa per lunedì 13 aprile, alle 20.30, allo Stadio Mazzola di Santarcangelo di Romagna, dove scenderanno nuovamente in campo gli Autotuners e gli Orchestrales, insieme alle calciatrici romagnole — giocatrici del Cesena Calcio Femminile. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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