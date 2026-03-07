Cantanti e musicisti in campo per dire no alla violenza sulle donne allo stadio Mazzola la partita solidale

Lunedì 13 aprile alle 20:30 allo Stadio Mazzola di Santarcangelo si svolgerà una partita tra cantanti e musicisti romagnoli, organizzata per sostenere l’associazione Rompi il Silenzio. L’evento mira a diffondere un messaggio contro la violenza sulle donne e a ribadire che i diritti femminili non sono negoziabili. La sfida si svolge in un contesto di solidarietà e sensibilizzazione.

Allo stadio Mazzola cantanti e musicisti romagnoli scenderanno in campo per raccogliere fondi a favore delle donne e dei bambini accolti nelle case rifugio Lunedì, 13 aprile, ore 20,30, allo Stadio Mazzola di Santarcangelo torneranno a sfidarsi le squadre dei cantanti e dei musicisti romagnoli, questa volta per sostenere l’associazione Rompi il Silenzio e lanciare un messaggio chiaro: i diritti delle donne non sono negoziabili. Libertà e uguaglianza senza distinzione di sesso sono diritti costituzionali. Eppure, nella realtà, indipendenza e autodeterminazione continuano a essere un privilegio per poche, mentre la violenza si insinua ancora nelle relazioni limitando la libertà delle donne di scegliere, liberamente e senza costrizioni, della propria vita, della propria salute, dei propri corpi e dei propri percorsi professionali. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

