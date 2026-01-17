Xabi Alonso ha vissuto il Real Madrid con disagio Non è mai riuscito a schivare le pressioni di Florentino Valdano

Xabi Alonso ha vissuto il suo percorso al Real Madrid in un contesto di pressioni e aspettative elevate, spesso difficili da gestire. Nel suo editoriale su El País, Jorge Valdano analizza le dinamiche interne e le sfide affrontate dal centrocampista spagnolo, offrendo una prospettiva approfondita sull’addio di Alonso al club. Un'interpretazione che consente di capire meglio le complessità di un’esperienza sportiva in un ambiente competitivo come quello del Real Madrid.

Nel suo editoriale su El Pais, Jorge Valdano offre la sua lettura dell’addio di Xabi Alonso al Real Madrid. Xabi Alonso e le pressioni di Florentino Perez. Scrive Valdano sul Pais: Xabi ha vissuto la sua esperienza al Madrid con disagio. L’arte di schivare la pressione che solitamente esercita Florentino non l’ha padroneggiata con la naturalezza che mi aspettavo. Nemmeno quando ha inanellato diverse vittorie consecutive, all’inizio della Liga, si è sentito al sicuro. Le sue decisioni venivano messe in discussione, alcuni giocatori si ribellavano e il club, sottovoce, seminava dubbi sulla direzione presa, sul rapporto con certi calciatori o sulla preparazione fisica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Xabi Alonso ha vissuto il Real Madrid con disagio. Non è mai riuscito a schivare le pressioni di Florentino (Valdano) Leggi anche: Il Real Madrid perde col City ma i giocatori sono con Xabi Alonso. La parola d’ordine di Florentino è pazienza Leggi anche: Real Madrid, Pintus il cocco di Florentino Perez: Xabi Alonso lo aveva emarginato e ora è a casa Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Xabi Alonso non è sopravvissuto al Real Madrid; Dallo scontro con Vinicius al gioco non convincente: perché il Real Madrid ha esonerato Xabi Alonso; Xabi Alonso non è più l'allenatore del Real Madrid! Addio dopo il ko in Supercoppa spagnola contro il Barcellona: panchina affidata a Arbeloa; Real Madrid-Xabi Alonso, separazione è ufficiale. Xabi Alonso, il rifugio tra mare e natura dopo l'addio al Real Madrid - Con queste parole Xabi Alonso ha salutato il Real Madrid dopo l’esonero arrivato a sette mesi dall’inizio della ... corrieredellosport.it

Gioco, risultati e spogliatoio: perché il Real ha esonerato Xabi Alonso - Dopo la sconfitta in finale di Supercoppa di Spagna contro il Barcellona è arrivata la decisione di separarsi. calcioefinanza.it

Guti rivela che alla base delll'esonero di Xabi Alonso ci sia il rapporto con lo spogliatoio - Questo un estratto delle sue dichiarazioni riprese da TMW: "Non ho vissuto la ... milannews.it

Cracks +. . Xabi Alonso ha detto che avrebbero dovuto fare il pasillo d'onore per rispetto alla campionessa Barcellona, ma Mbappé ha detto di no e questo è successo. - facebook.com facebook

I motivi dietro l’esonero di Xabi Alonso dal #RealMadrid The reasons behind Xabi Alonso's dismissal @FabrizioRomano #XabiAlonso #DAZN x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.