In 4mila per Gianna Nannini e gli azzurri

A Livigno, la notte è stata animata dalla presenza di Gianna Nannini e degli atleti olimpici, che hanno partecipato a un evento nel Fan Village. La cantante toscana ha portato musica, mentre gli sportivi hanno contribuito a riaccendere l’atmosfera nel cuore della località durante il periodo olimpico. Il Fan Village, che era stato chiuso in passato, è stato riaperto, restituendo uno spazio importante alla zona centrale della località turistica.

LIVIGNO La star toscana Gianna Nannini e gli olimpionici hanno illuminato la notte di Livigno e dato continuità ad una zona centrale nel periodo olimpico: il Fan Village che è tornato a vivere, restituendo alla località turistica uno dei suoi spazi più simbolici e riconoscibili. A poche settimane dalla conclusione dei Giochi invernali, Livigno ha riattivato il palco per un momento in cui l’esperienza olimpica ha trovato continuità: la Champions Celebration e il concerto di Gianna Nannini (foto), protagonista di una performance intensa e coinvolgente che ha portato nel Piccolo Tibet oltre 4.000 persone. La Champions Celebration ha riportato sul palco, oltre agli atleti del Livigno Team protagonisti di una stagione straordinaria, i volti della comunità che ha reso possibile l’esperienza olimpica: volontari, lavoratori, società sportive. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - In 4mila per Gianna Nannini e gli azzurri Leggi anche: Fulminacci e Fagnani cantono Mina. Fedez e Masini Meravigliosa creatura di Gianna Nannini Gianna Nannini celebra 50 anni di musica con ‘GiannaGold’: show speciale a BerlinoA distanza di 50 anni dalla prima pubblicazione dell’album ‘Gianna Nannini’, l’artista annuncia ‘GiannaGold’: un progetto di due anni per celebrare...