Gianna Nannini celebra 50 anni di musica con ‘GiannaGold’ | show speciale a Berlino

Gianna Nannini ha annunciato un evento speciale a Berlino per festeggiare i suoi 50 anni di carriera. L’artista presenterà ‘GiannaGold’, un progetto lungo due anni che culminerà con un concerto unico nel 2026. La cantante ha deciso di rendere omaggio a mezzo secolo di musica con uno show che si preannuncia memorabile.

A distanza di 50 anni dalla prima pubblicazione dell’album ‘Gianna Nannini’, l’artista annuncia ‘GiannaGold’: un progetto di due anni per celebrare il traguardo, a partire da un primo evento: l’unico live del 2026. Il 19 settembre Gianna Nannini, dopo un unico concerto del 1988, tornerà sullo storico palco dell’ arena rock Waldbuhne di Berlino: sarà uno speciale rock show sinfonico che segna l’inizio della collaborazione tra l’artista e Vivo Concerti. Un ritorno che arriva dopo gli oltre 30 show sold out del 2024-25 tra Italia, Germania e Svizzera, un viaggio per ripercorrere la carriera dell’artista, ma anche un ponte verso un nuovo progetto con nuova musica che segna il ritorno in Universal e che l’accompagnerà per i prossimi anni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Gianna Nannini annuncia un concerto speciale a Berlino.

