A Sanremo 2026, la serata delle cover torna a essere protagonista, con artisti che reinterpretano classici della musica italiana e internazionale. La serata offre l’occasione di ascoltare versioni nuove di brani amati, creando un momento di condivisione tra pubblico e performer. È un appuntamento che arricchisce il festival, lasciando spazio a momenti di spontaneità e creatività.

Dall'omaggio a Ornella Vanoni di Michele Bravi, Fiorella Mannoia e Patty Pravo al duo inedito Cristina D'Avena-Bambole di pezza, a Fagnani-Fulminacci che cantano Mina Sanremo 2026 si prende una pausa dalla gara ufficiale per la tradizionale serata delle cover. Un omaggio alla musica italiana e internazionale. I trenta cantanti interpreteranno un brano a loro scelta e verranno giudicati dal pubblico da casa (34%), dalla sala stampa tv e web (33%) e dalla giuria delle radio (33%). Al termine della serata verrà decretato il vincitore. La votazione di questa sera non inciderà sul risultato della finale.

© Iodonna.it - Fulminacci e Fagnani cantono Mina. Fedez e Masini Meravigliosa creatura di Gianna Nannini

Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini rivisitano Meravigliosa creatura con HauserFedez e Marco Masini interpreteranno Meravigliosa creatura di Gianna Nannini in compagnia del violoncellista Hauser nella serata delle cover del...

Sanremo 2026, nella serata cover Fedez e Masini cantano “Meravigliosa creatura”SANREMO – Una collaborazione inedita e di respiro internazionale accenderà la serata cover del Festival.

Serata cover a Sanremo 2026, Fulminacci interpreta Parole parole: tutto sul duetto e il testoUn duetto sorprendente tra musica e televisione: Fulminacci e Francesca Fagnani presentano la cover di Parole parole a Sanremo 2026. notizie.it

Fulminacci, chi è: film con Sermonti, nuovo album, duetto con Fagnani a Sanremo/ Il mio cognome? È orribileFulminacci, Festival con Santa Marinella, il corto con Pietro Sermonti, il duetto con Fagnani e la vita privata lontana dai social. ilsussidiario.net

Canzone fantastica di #Masini e #Fedez. #Sanremo2026 x.com