Il volto nuovo di Pulisic | caccia al gol per spezzare il sortilegio

Un nuovo volto si presenta nel calcio internazionale, con un attaccante che punta a migliorare la sua prolificità sotto porta. Negli ultimi mesi, ha accumulato una serie di occasioni fallite, trasformando la sua immagine da protagonista a figura in cerca di riscatto. La sua presenza in campo suscita attenzione, mentre tenta di spezzare un periodo difficile legato alla mancanza di gol. La squadra spera in un cambio di rotta grazie alle sue future prestazioni.

L’ossessione del gol mancato si è trasformata in una maschera di ferro, anzi, in una barba folta e incolta che segna il confine tra l’idolo di settembre e l’ombra di oggi. Christian Pulisic torna a sfidare l’ Udinese, la sua vittima preferita, quella contro cui i portieri – per dirla alla Landucci – «suonano a morto». Ma la musica, da quel 28 dicembre 2025, si è interrotta bruscamente, lasciando spazio a un silenzio assordante lungo quasi quattro mesi. È lo sguardo di un cecchino che ha perso la mira, smarrendosi nel traffico centrale di un ruolo da seconda punta che ne ha soffocato l’istinto primordiale. Per questo, il ritorno alle origini sulla fascia destra non è solo un accorgimento tattico, ma un’operazione di recupero dell’anima. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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Al Milan serve il vero Pulisic: nel 2026 è ancora a secco di golLa classifica dei cannonieri rispecchia quella della Serie A: c’è un nerazzurro in fuga e un rossonero che insegue in mezzo ad altri.

Temi più discussi: Pulisic da trascinatore a smarrito: a secco da dicembre; Milan, Pulisic vuole ritrovarsi contro l'Udinese: le ultime; Pasotto: La sensazione, piuttosto netta, è che Pulisic renda meglio con un compagno che garantisce...; Milan, per l’Udinese Allegri pensa al tridente: Pulisic e Leao ai lati di Gimenez.

Pulisic, ora serve la svolta: il Milan gli chiede solo una cosaMILANO - Sembra passata un’era da quell’ Udinese- Milan 0-3, almeno dal punto di vista personale: al BluEnergy Stadium, a settembre, Christian Pulisic metteva a segno una doppietta, al termine di una ... corrieredellosport.it

Pulisic da trascinatore a smarrito: a secco da dicembreLa sconfitta del Milan contro il Napoli non solo riporta i rossoneri di nuovo al terzo posto in classifica dopo 17 giornate di campionato, scavalcati proprio dagli uomini di Antonio Conte, ma fa ... fantacalcio.it

MILAN CON IL TRIDENTE CONTRO L'UDINESE Stasera contro l'Udinese, Max Allegri schiererà il suo Milan con il 4-3-3 e in attacco ci saranno Saelemaekers, Leao e Pulisic. Vi convince questo tridente - facebook.com facebook

PROBABILE FORMAZIONE MILAN - UDINESE: 433 M. Maignan Z. Athekame, K. De Winter, S. Pavlovic, D. Bartesaghi S. Ricci, L. Modric, A. Rabiot A. Saelemaekers, R. Leão, C. Pulisic Allenatore: Max Allegri #SempreMilan #ACMilan x.com