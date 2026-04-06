Stasera si disputa Napoli-Milan, una partita che potrebbe rappresentare un’occasione importante per Christian Pulisic, che finora non ha ancora segnato al ‘Maradona’. Il giocatore statunitense cerca di rompere un tabù personale contro la squadra partenopea, che non ha mai subito reti dal suo club in questa sfida. La partita mette in palio punti fondamentali in classifica e si preannuncia ricca di tensione e adrenalina.

Mancano poche ore al big match della 31^ giornata di Serie A Napoli-Milan. Tra meno di due ore andrà in scena allo 'Stadio Diego Armando Maradona' la partita che stabilirà quale tra queste due squadre ha qualche lecita speranza di rimonta Scudetto, comunque poche visto l'ampio successo dell'Inter contro la Roma. Tra le fila rossonere non ci sarà, almeno dal primo minuto, Christian Pulisic. Secondo le ultime indiscrezioni, lo statunitense dovrebbe partire dalla panchina proprio come Rafael Leao. La speranza dei tifosi rossoneri è che 'Captain America' possa entrare dalla panchina e tornare al gol nel match forse più importante della stagione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Pulisic mai in gol al ‘Maradona’: è arrivato il momento di sfatare il tabù azzurro

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Lorenzo Musetti e il tabù Australian Open da sfatare: unico Slam dove non ha mai raggiunto gli ottaviIl nuovo anno è iniziato nel migliore dei modi con il raggiungimento di un nuovo storico traguardo, l’ingresso nei primi cinque del mondo.

Temi più discussi: C'è un digiuno da interrompere: Pulisic è chiamato a ritrovarsi al Maradona di Napoli; Milan, Nkunku o Gimenez con Pulisic, ma Leao sta meglio. E Allegri prova il tridente; Leao, Pulisic, Nkunku, Fullkrug o Gimenez: chi gioca titolare nell'attacco del Milan contro il Napoli; Allegri può rivoluzionare l'attacco contro il Napoli: solo Pulisic sembra sicuro di un posto dal 1'.

Pulisic, occasione riscatto: a Napoli Chris non ha mai segnato con la maglia rossoneraUn digiuno dal gol in questo 2026 rende sicuramente poco felice il momento sin qui di Christian Pulisic in maglia Milan. Dopo due stagioni super positive condite da gol e assist (in ogni anno ... milannews.it

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Napoli-Milan senza Pulisic e Leao (in panchina): Allegri si affida ad una coppia inedita in attacco. A Max Allegri piace stupire, ma anche ottenere il più possibile dai calciatori a sua disposizione, valutando attentamente il loro stato psico-fisico prima di man facebook