Il Milan aspetta di rivedere il vero Pulisic in campo. Il giocatore sta curando la caviglia e si sta allenando a Milanello per migliorare la sua mira e tornare a essere decisivo. I tifosi sperano che il 2026 porti più gol e prestazioni all’altezza delle aspettative.

La classifica dei cannonieri rispecchia quella della Serie A: c’è un nerazzurro in fuga e un rossonero che insegue in mezzo ad altri. Tra i migliori marcatori del campionato Lautaro Martinez è solo al comando, mentre Pulisic prova a marcarlo. Diversa è la natura dei due giocatori: Lautaro nato per essere padrone dell’area, Chris per girarci intorno e colpire se c’è la possibilità. Diverso anche il loro momento di forma: Martinez ha segnato due gol nelle ultime due partite con l’Inter, Pulisic a zero in tutto il 2026. Fermo dopo aver corso velocissimo tra agosto e fine anno: mai Chris era arrivato in doppia cifra, tra Serie A (8) e Coppa Italia (2), in così poco tempo come oggi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Al Milan serve il vero Pulisic: nel 2026 è ancora a secco di gol

Approfondimenti su Pulisic Milan

A inizio 2026, Christian Pulisic del Milan ha ancora zero gol e assist, confermando un andamento difficile rispetto alle aspettative.

Ecco l'analisi della moviola di Milan-Lecce, partita della 21ª giornata di Serie A 2025-2026 conclusa con il risultato di 1-0.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Pulisic Milan

Argomenti discussi: Roma Milan, Allegri: 'Per la Champions siamo in 4 per 3 posti. Serve fatica e stare zitti'. Video; Capello: Il Milan non ha un Lautaro e si vede. Ma se Allegri vince a Roma...; Allegri e le scorie con Fabregas dopo Como-Milan: Serve rispetto; Milan, Tare ha scelto il difensore del futuro, per il presente è lotta a due.

Gazzetta: Serve il vero Pulisic. Cura la caviglia e si allena al tiro: il Milan lo aspettaL'edizione odierna della Gazzetta dello Sport titola così questa mattina: Serve il vero Pulisic. Cura la caviglia e si allena al tiro: il Milan lo aspetta. milannews.it

Palestra al Milan in estate: tripla richiesta dell’AtalantaL'esterno oggi al Cagliari piace tantissimo ai rossoneri, ma anche all'Inter e alla Juve. Il possibile affare tra il Diavolo e la Dea ... milanlive.it

#Milan, serve il vero #Pulisic: nel 2026 è sparito. Ecco cosa sta facendo per tornare al top - facebook.com facebook

#Saelemaekers gioca sempre, #Estupinan non convince: #Milan, dal #calciomercato serve un esterno #SempreMilan x.com