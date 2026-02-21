Da Federica Pellegrini a Francesca Barra | sui social il dolore del vip per la morte di Domenico

Federica Pellegrini e Francesca Barra condividono sui social il dolore per la perdita di Domenico, un bambino di sette anni. La causa è un grave danno al cuore, che ha impedito al piccolo di sopravvivere dopo un trapianto. Le testimonianze dei vip esprimono sgomento e solidarietà, mentre amici e familiari si preparano ai funerali. La vicenda ha toccato profondamente l’Italia e ha acceso il dibattito sulla gestione dei trapianti pediatrici.

La morte del piccolo Domenico ha scosso l'Italia intera. Il bambino, al centro di una drammatica vicenda legata a un trapianto di cuore risultato danneggiato, non ce l'ha fatta. Una storia che ha tenuto con il fiato sospeso milioni di persone nel nostro Paese. Intorno alla sua famiglia si è stretto un abbraccio collettivo, fatto di preghiere, speranze e messaggi di sostegno. Messaggi arrivati non solo da cittadini comuni, ma anche da esponenti delle istituzion i, del mondo dello spettacolo e dell'informazione. Il cordoglio dei vip. Sui social è intervenuta anche la giornalista Francesca Fagnani, conduttrice di Belve: "Forse adesso le telecamere dovrebbero spegnersi e lasciare all'intimità della famiglia il fine vita di Domenico, un bambino che non dimenticheremo.