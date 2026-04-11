Il volo della delegazione iraniana Ai negoziati porta con sé foto e oggetti dei bambini uccisi a Minab – La foto

Una delegazione iraniana guidata dal presidente del Parlamento è arrivata a Islamabad, portando con sé fotografie e oggetti che mostrano il sangue di bambini uccisi a Minab. Questi materiali vengono presentati come prove dei presunti crimini di guerra commessi dagli Stati Uniti. La delegazione ha dichiarato che le immagini sono state portate come testimonianza delle violenze subite.

La delegazione negoziale iraniana guidata dal presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf è arrivata a Islamabad portando fotografie e oggetti macchiati del sangue di bambini morti a Minab «come prova dei crimini di guerra americani». Lo riporta la agenzia di stampa iraniana Tasnim. Ghalibaf sul suo account X ha pubblicato una foto in cui lo si vede all’interno di un aereo, mentre osserva le foto di quattro bambini appoggiati su altrettanti zainetti messi su una fila di sedili. Accanto ad ogni immagine c’è un fiore bianco. «I miei compagni di volo #Minab168», scrive Ghalibaf, riferendosi alle 168 vittime morte nel bombardamento della scuola femminile a Minab, in Iran. 🔗 Leggi su Open.online Al giardino dell'Ardiglione 19mila fascette bianche con i nomi dei bambini uccisi a Gaza / FOTO - VIDEOÈ il risultato di un lungo e impegnativo lavoro che ha messo insieme insegnanti, genitori e studenti: "Volevamo fare qualcosa per rendere loro... Leggi anche: Iran in campo con le foto di bambini uccisi. Infantino: "Al Mondiale ci sarà. E giocherà negli Usa".