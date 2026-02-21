Al giardino dell' Ardiglione 19mila fascette bianche con i nomi dei bambini uccisi a Gaza FOTO - VIDEO

Al giardino dell'Ardiglione sono state posizionate 19mila fascette bianche con i nomi dei bambini uccisi a Gaza, una cifra che rappresenta le vittime di un conflitto in corso. Le fascette, fatte di pezzi di lenzuoli, portano scritti i nomi e un numero, che indica l’età di alcune vittime. La disposizione delle fascette crea un’immagine simbolica di ricordo e dolore. La scena si svolge sotto gli occhi di molti passanti.

È il risultato di un lungo e impegnativo lavoro che ha messo insieme insegnanti, genitori e studenti: "Volevamo fare qualcosa per rendere loro dignità" Oltre 19mila nomi, scritti su altrettante fascette bianche ricavate da pezzi di lenzuoli. Accanto ad ogni nome, un numero: uno, due, sette, dieci. Anche zero. Sono i nomi e l'età dei bambini uccisi a Gaza dalle forze israeliane dopo il 7 ottobre del 2023. Le fascette sono legate a fili a loro volta appesi tra gli alberi e la ludoteca del giardino dell'Ardiglione-Nidiaci, in via dell'Ardiglione, nel cuore dell'Oltrarno. L'installazione è nata da un progetto sviluppato da insegnanti, genitori e alunni della scuola media Machiavelli, realizzata con un impegno colossale che è andato avanti per molte settimane, già da prima di Natale.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

