Provinciali Cosenza | Irto esclude Pd dal lista si punta su lista indipendente

Le elezioni provinciali di Cosenza si avvicinano e già si sentono le prime tensioni. Irto ha deciso di escludere il Pd dalla lista, puntando tutto su una candidatura indipendente. Il centrosinistra ora si divide, mentre il centrodestra si mantiene a distanza. La campagna elettorale si fa più incerta, tra sospetti e incertezze.

Le elezioni provinciali di Cosenza si avvicinano con un clima di tensione interno al centrosinistra. La lista del Pd è stata esclusa, il centrodestra si tiene a distanza, mentre il campo largo sembra in bilico tra sospetti e rassegnazioni. A Cosenza, in vista delle elezioni provinciali del 8 marzo, la situazione politica è in movimento, ma non è semplice. La lista del Partito Democratico (Pd) è stata esclusa da una lista comune, che punta a un "campo largo" e a una candidatura alternativa, con un'idea di "ragionamento aperto", come dicevano i sindaci di comuni minori, in attesa di un segnale forte.

