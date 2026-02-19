VIDEO | Il Pd ha scelto il candidato Ralli | Portiamo il nome in coalizione Lo scenario su Vaccari

Il nome di Vaccari ha causato tensioni all’interno del Pd aretino, dove ieri sera si è deciso di presentare il candidato ufficiale. Poco dopo le 21, si è svolta la seconda fase dell’assemblea comunale, guidata dal segretario Luciano Ralli. Durante l’incontro, Ralli ha annunciato che il partito porterà il nome scelto in coalizione, confermando un passo importante per la campagna elettorale. La discussione si è concentrata sulla strategia da adottare, mentre il gruppo si prepara alle prossime sfide politiche.

A parlare è il segretario comunale Ralli che ha guidato le due serate dell'assemblea che alla fine è uscita con un solo nome da portare in coalizione Puntuale, ieri sera poco dopo le 21, si è aperta la seconda parte dell'assemblea comunale del Pd aretino guidata dal segretario Luciano Ralli. Presente il novanta percento dei membri che ne fanno parte. Le regole, scritte già nella convocazione, erano state chiare: se dopo la fine degli interventi, ci fossero state posizioni non maggioritarie e unificanti, si sarebbe profilato il voto, con scrutinio segreto. Però le prime parole di Ralli hanno cambiato le carte in tavola.

Gli iscritti del Pd scelgono il candidato sindaco. Ceccarelli o Vaccari? Nome per nome, chi sta con chiL’assemblea comunale del Pd si è conclusa tardi lunedì sera, con quasi 100 iscritti presenti, tra cui tutti i membri di diritto.

Candidato a sindaco? Niente primarie. Il Pd dice no alla scelta di coalizione per le prossime elezioni a MontignosoA Montignoso, il Partito Democratico ha deciso di non aprire le primarie per scegliere il candidato a sindaco.

