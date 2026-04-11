Il travertino grezzo | la pietra chiara che trasforma il salotto in tempio di luce

Il travertino grezzo, una pietra di colore chiaro, viene utilizzato come elemento principale nel design degli interni, contribuendo a creare ambienti luminosi e accoglienti. Negli ultimi tempi, si è assistito a un cambio di tendenza rispetto alle stagioni passate, caratterizzate dall’uso di marmi scuri come il Marquina e il Verde Alpi. La scelta di materiali più chiari riflette una preferenza per atmosfere più leggere e naturali, valorizzando la luminosità degli spazi.

Life&People.it Il design d’interni vive di cicli e contrasti. Dopo stagioni dominate dall’intensità drammatica dei marmi scuri, il design non rincorre più il nero Marquina e il Verde Alpi. Queste tonalità, magnifiche nella loro profondità, spesso troppo asettica, lasciano quindi il passo a materiali come il travertino grezzo, che interpretano una nuova necessità abitativa fatta di texture irregolari. Questa pietra dalle sfumature terrose, lasciata nella sua composizione organica originaria, assorbe la luminosità, delineando uno spazio abitativo dove il minimalismo si tinge di umanità e calore diffuso. Che cos’è il travertino grezzo?. Il travertino grezzo è, nella sua essenza chimica, un dono dell’acqua e del tempo. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it © Lifeandpeople.it - Il travertino grezzo: la pietra chiara che trasforma il salotto in tempio di luce Shah Cheragh, il santuario di luce che trasforma Shiraz in un luogo sacro e intramontabileNel cuore di Shiraz, dove il profumo dei fiori d’arancio si mescola all’aria densa di preghiere e incenso, sorge uno dei luoghi più abbaglianti del... Leggi anche: Anish Kapoor trasforma Venezia in un abisso di luce e vuoto: la mostra che sfida i confini della percezione