Nel centro di Shiraz si trova Shah Cheragh, un santuario noto per le sue decorazioni di specchi e mosaici che riflettono la luce. Il sito è frequentato quotidianamente da visitatori e fedeli, che vi si recano per pregare e rendere omaggio. Le strutture del santuario comprendono cortili, sale di preghiera e aree di ristoro, tutte ornate con dettagli artistici di grande rilievo. La zona circostante è animata da mercati e botteghe, tra le quali si mescolano profumi e suoni tipici della città.

Nel cuore di Shiraz, dove il profumo dei fiori d’arancio si mescola all’aria densa di preghiere e incenso, sorge uno dei luoghi più abbaglianti del mondo islamico. Lo Shah Cheragh — letteralmente “il Re della Luce” — non è soltanto un santuario. È un universo di specchi e riflessioni, un luogo dove la fede si fa architettura e l’architettura si fa trascendenza. Chiunque vi metta piede, credente o laico, pellegrino o viaggiatore curioso, ne esce cambiato. Shah Cheragh: il significato del nome e la leggenda della luce. Il nome stesso racconta una storia. Secondo la tradizione, intorno all’anno 835 d.C., un uomo si trovava nei pressi di quella che oggi è la città di Shiraz, nella provincia del Fars, nell’Iran meridionale, quando notò una luce misteriosa che emanava dal suolo. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Shah Cheragh, il santuario di luce che trasforma Shiraz in un luogo sacro e intramontabile

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