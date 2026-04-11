Durante un intervento pubblico, un esperto ha sottolineato che nei prossimi dieci anni si assisterà a trasformazioni più profonde rispetto agli ultimi tre decenni, coinvolgendo aspetti geopolitici, economici e tecnologici. Ha inoltre evidenziato come il Sud del paese si trovi di fronte a sfide legate all'intelligenza artificiale e alla fuga di giovani talenti, invitando a non smettere mai di imparare e a riconsiderare i criteri di retribuzione per le nuove generazioni.

«I cambiamenti che stanno per arrivare nei prossimi 10 anni saranno più dirompenti, più importanti, in positivo e in negativo, di quelli degli ultimi 30 anni: geopolitici, economici, tecnologici, tutto nello stesso momento». È impetuoso il tempo che viviamo e che galoppa più velocemente di quanto riusciamo a comprendere: quando lo percepiamo è già tardi. Nella corsa globalizzata verso questo orizzonte in continuo mutamento c’è chi è un passo avanti, come Alec Ross, esperto di politiche tecnologiche, autore di best seller, imprenditore e docente della Business School dell’Università di Bologna. Ross è stato consigliere senior per l’Innovazione di Hillary Clinton, per tutto il mandato come segretaria di Stato durante la presidenza Obama, promuovendo la “libertà di internet” e la partecipazione digitale.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Il sud, l’AI, le aziende “con lo zaino pieno di sassi” e i “cervelli” da far restare. Alec Ross: non smettere mai d’imparare e non retribuire i giovani in base all’età!

Su Noi Magazine le interviste a Alec Ross e Pablo Trincia tra AI, giovani e media e l’emozionante “Change the World” all’OnuScuole, università e argomenti delle quattro edizioni (Messina-Sicilia; Reggio; Cosenza; Catanzaro-Crotone-Lamezia-Vibo) dell'inserto giovane Noi...

Lo Stato adegua l'età pensionabile alla speranza di vita che aumenta. Salgono così l'età e i contributi necessari per smettere di lavorare. Cosa si deve sapere per capire quanto tempo manca al meritato riposoL’orizzonte della pensione torna a spostarsi in avanti, lasciando ogni volta molti lavoratori con la sensazione di inseguire un traguardo che...