Ahanor diventa maggiorenne ed è vicino ad ottenere la cittadinanza italiana | Gattuso pensa già alla convocazione per lo spareggio con l’Irlanda?

Ahanor sta per compiere 18 anni e si avvicina ad ottenere la cittadinanza italiana, un passo importante nella sua carriera. Nel frattempo, Gattuso sta valutando la possibilità di convocarlo per lo spareggio contro l’Irlanda. La sua crescita nel calcio italiano sta attirando l’attenzione e le decisioni sul suo futuro si fanno sempre più vicine.

Palestra in Nazionale? Gattuso pensa alla convocazione: il CT è rimasto stregato da sua qualità

Il traguardo di Honest Ahanor: il gioiello dell'Atalanta diventa maggiorenne e prenota l'Azzurro; Ahanor diventa maggiorenne! Auguri Onestino!; Ahanor diventa maggiorenne: il talento dell'Atalanta ora può vestire l'Azzurro; Il giorno più importante nella carriera di Ahanor è arrivato. Per essere convocato dall'Italia.

Ahanor, 18 anni con il sogno Italia: Gattuso lo può convocare, mezza Europa su di lui
Il difensore atalantino diventando maggiorenne avrà la cittadinanza. Dalle big di Premier all'Atletico Madrid, ecco chi lo vuole

Honest Ahanor oggi ha compiuto 18 anni, e quindi ora ha i requisiti per diventare cittadino italiano ed essere convocato in Nazionale.