Napoli aiuti alle persone senza fissa dimora | sottoscritto il Protocollo in Prefettura

Questa mattina in Prefettura a Napoli è stato firmato un nuovo protocollo per aiutare le persone senza fissa dimora. Alla firma erano presenti il Prefetto Michele di Bari, il Sindaco Gaetano Manfredi, l’Assessore Chiara Marciani e Don Fabio De Luca. L’accordo mira a coordinare meglio le azioni di assistenza e supporto per chi vive in strada, con l’obiettivo di offrire un aiuto concreto e immediato a chi si trova in difficoltà.

Alla presenza del Prefetto di Napoli, Michele di Bari e del Sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in prefettura a Napoli è stato sottoscritto tra l'Assessore alle Politiche Sociali, inclusione e contrasto alla povertà del Comune di Napoli, Chiara Marciani, il vicario episcopale per la carità, Don Fabio De Luca per la Diocesi di Pozzuoli, il Direttore Operativo Territoriale Campania e Molise di Rete Ferroviaria Italiana S.P.A, Fabio Rapuano e il rappresentante legale della Società Cooperativa Sociale "Accoglienza Vincenziana", Suor Giovanna Pantaleo, il Protocollo d'intesa per la realizzazione di servizi e interventi in favore delle persone senza dimora, anche attraverso il riuso a scopi sociali dell'immobile di proprietà del Gruppo FS presso la stazione ferroviaria di Napoli Campi Flegrei.

