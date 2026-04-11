La missione Artemis 2 si è conclusa questa notte con lo splashdown alle due in Italia. Dopo settimane di attività nel settore spaziale, il modulo è rientrato nell'atmosfera terrestre. Il successo della missione ha attirato l’attenzione di molti, anche grazie alla scoperta del segreto dello scudo termico. Le operazioni di rientro sono state monitorate da vicino, segnando un risultato importante per il settore aerospaziale.

Con lo Splashdown di questa notte (le due del mattino in Italia), si è conclusa una delle più importanti missioni spaziali degli ultimi anni. Non soltanto perché l’umanità ha stabilito nuovi record, come quello di distanza, quanto perché ora sappiamo che i nuovi sistemi progettati per riportarci sulla Luna sono affidabili e consentono di continuare il programma spaziale che vedrà l’uomo abitare il nostro satellite naturale. La capsula Integrity, con i suoi 5 metri di diametro, ospita lo scudo termico più grande mai realizzato che ora è stato collaudato in volo a 2.700 gradi con un rientro preciso, rapido e super controllato dalla tecnologia.... 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Il segreto dello scudo termico di Artemis 2: ecco come la missione dei record è tornata a casa

Artemis II: il rischio scudo termico che spaventa gli esperti NASALa missione Artemis II si appresta a affrontare la fase più critica del suo percorso: il rientro atmosferico dopo i dieci giorni trascorsi in orbita...

Dentro l’inferno di fuoco del rientro di Artemis II: temperature fino a 3000 gradi, lo scudo termico di Orion e l’accelerazione di gravitàGià da qualche minuto vediamo la Terra ruotare ed avvicinarsi a velocità crescente quando d’improvviso un bagliore biancastro simile a un vortice...

Temi più discussi: Il segreto dello scudo termico di Artemis 2: ecco come la missione dei record è tornata a casa; Artemis II: Scudo termico e paracadute ci faranno ammarare dolcemente; Artemis 2 missione compiuta, Orion è tornata sulla Terra; Artemis II torna sulla Terra: completato il viaggio più lontano dalla Luna.

Il segreto dello scudo termico di Artemis 2: ecco come la missione dei record è tornata a casaDopo i problemi di Artemis 1, la capsula Integrity rientra indenne a 2.700 gradi. Ecco la tecnologia che apre la strada all'allunaggio del 2027. panorama.it

Il rientro di Artemis 2 e il nodo dello scudo termico: la rotta più verticale decisa dalla Nasa per scongiurare incidentiGli otto minuti di fuoco degli astronauti: attraverseranno la fascia di atmosfera critica più velocemente ma subiranno un carico termico più intenso ... corriere.it

Si è conclusa la missione di #Artemis II, la capsula Orion è ammarata nell’Oceano Pacifico, al largo della California. #Tg1 Gian Vito Cafaro - facebook.com facebook

Sani e salvi sulla Terra. Si è chiusa la missione Artemis. x.com