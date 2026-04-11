La missione Artemis II si prepara a tornare sulla Terra dopo dieci giorni in orbita lunare, con particolare attenzione al rientro atmosferico. La fase più delicata riguarda lo scudo termico, che dovrà resistere alle alte temperature generate dall'attrito con l'atmosfera. Gli esperti NASA sono preoccupati per il rischio di malfunzionamenti o danni allo scudo durante questa fase cruciale, che potrebbe compromettere l'intera operazione di rientro.

La missione Artemis II si appresta a affrontare la fase più critica del suo percorso: il rientro atmosferico dopo i dieci giorni trascorsi in orbita lunare. Il rischio principale è legato all’integrità dello scudo termico della capsula Orion, che dovrà proteggere l’equipaggio durante l’impatto con l’atmosfera terrestre a una velocità prossima alle 24.000 miglia orarie. Mentre la NASA manifesta sicurezza sulla tenuta del materiale, esperti del settore e ingegneri sollevano interrogativi tecnici sulla gestione dei difetti emersi in precedenza. Le criticità tecniche del materiale protettivo Avcoat. Il cuore del dibattito scientifico riguarda il comportamento dell’Avcoat, il composto utilizzato per lo scudo termico della navicella. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Artemis II: il rischio scudo termico che spaventa gli esperti NASA

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La navetta Orion si sta avvicinando alla Terra, nel viaggio di ritorno della missione Artemis II che la porterà ad ammarare nell'oceano Pacifico alle 2,07 italiane dell'11 aprile. Sono le ultime battute di una missione storica, che a 56 anni dal volo dell'Apollo 8 h - facebook.com facebook

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