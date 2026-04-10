Durante il rientro della capsula spaziale, il calore raggiunge i 3000 gradi, mentre lo scudo termico si surriscalda per proteggere i sistemi interni. La Terra si avvicina rapidamente, e il bagliore bianco che invade l’oblò si intensifica, accompagnato da vibrazioni sempre più forti. In questa fase, l’accelerazione di gravità aumenta, rendendo il ritorno sulla superficie terrestre particolarmente impegnativo per i materiali e i sensori a bordo.

Già da qualche minuto vediamo la Terra ruotare ed avvicinarsi a velocità crescente quando d’improvviso un bagliore biancastro simile a un vortice invade lo spazio dell’oblò e le vibrazioni si fanno più forti. Poi lampi arancioni e viola appaiono, mentre piccoli detriti si staccano lasciando scie di cometa. E il cielo è ormai quasi invisibile, perché le fiamme hanno avvolto l’astronave e ci sforziamo di guardare il mondo dall’interno di una palla di fuoco. Quelli che abbiamo descritto sono gli istanti più critici di una missione spaziale, quelli del rientro atmosferico, vissuti grazie alle testimonianze degli astronauti e alle riprese dagli oblò dei veicoli spaziali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dentro l’inferno di fuoco del rientro di Artemis II: temperature fino a 3000 gradi, lo scudo termico di Orion e l’accelerazione di gravità

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