Silli lascia il governo Sarà segretario generale dell’Onu latino-americana

Giorgio Silli lascia il governo e si prepara a diventare il nuovo segretario generale dell’Iila. Ieri ha ufficialmente rassegnato le dimissioni dal suo ruolo di sottosegretario agli Esteri, dopo aver accettato l’incarico di guidare l’organizzazione internazionale italo-latino americana. La nomina segna un passaggio importante per l’Italia e le sue relazioni con l’America Latina, in un momento in cui Silli si prepara a portare avanti un ruolo di rappresentanza e confronto tra i due continenti.

Giorgio Silli, dal governo alla guida dell’Iila. Il sottosegretario agli Affari esteri ha rassegnato ieri le dimissioni dall’incarico nel governo guidato da Giorgia Meloni per assumere formalmente il ruolo di segretario generale l’ Organizzazione internazionale italo-latino americana (Iila), istituita nel 1966 dall’allora ministro degli Esteri, Amintore Fanfani, come strumento di stimolo e potenziamento delle relazioni tra l’Italia (l’Europa) e l’America Latina. La scelta, comunicata contestualmente all’ingresso nella nuova carica, segue l’elezione unanime da parte degli ambasciatori dei 21 Stati membri effettuata già nello scorso luglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Silli lascia il governo. Sarà segretario generale dell’Onu latino-americana Approfondimenti su Giorgio Silli Silli lascia il governo: dimissioni a sorpresa agli Esteri Giorgio Silli lascia improvvisamente il governo e si dimette dal ruolo di sottosegretario agli Esteri. Fondazione Yunus, Marcatili lascia la carica di segretario generale La Fondazione Yunus annuncia le dimissioni di Marco Marcatili dal ruolo di Segretario Generale, a seguito di un nuovo incarico a Bologna con il Gruppo Lombardini 22. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Giorgio Silli Argomenti discussi: Silli lascia il Governo, eletto all’unanimità nuovo segretario generale della ‘Onu’ latina; Silli lascia il Governo e assume l’incarico di Segretario generale di Iila; Silli lascia il governo. Sarà segretario generale dell’Onu latino-americana; Silli si dimette da sottosegretario agli Esteri, nuovo incarico all'Iila. Silli lascia il governo: dimissioni a sorpresa agli EsteriL'attualità politica italiana segna un passaggio significativo con l'avvicendamento di Giorgio Silli, che ha ufficialmente rassegnato le proprie dimissioni ... thesocialpost.it Silli si dimette da sottosegretario agli Esteri, nuovo incarico all’Iila(ANSA) - ROMA, 09 FEB - Giorgio Silli si è dimesso dall'incarico di sottosegretario agli Esteri. Lo conferma all'ANSA lo ... espansionetv.it "Si è dimesso, lascia il governo". Per Meloni addio improvviso facebook

