Il segno delle donne omaggia Ave Ninchi attrice anconetana e pioniera dei ' cooking show' in televisione

Un evento dedicato alle donne si svolge a Ancona, celebrando la figura di un’attrice locale nota per la sua lunga carriera nel teatro e nel cinema. Questa artista, conosciuta anche per il suo carattere autoironico e la risata coinvolgente, è riconosciuta come pioniera di un genere televisivo legato alla cucina, mai realizzato prima nel nostro paese. La manifestazione mira a rendere omaggio alla sua influenza e al suo contributo artistico.

ANCONA – Anconetana doc, attrice di teatro e di cinema dalla risata contagiosa, autoironica e pioniera di un genere televisivo (il cosiddetto ‘cooking show’) mai visto in Italia prima. È Ave Ninchi, a cui dà voce e volto Paola Minaccioni, la protagonista del secondo appuntamento con Angela.🔗 Leggi su Anconatoday.it Davanti alla Reggia sfilata di trattori, lavorazione delle carni suine e show cookingGrande successo per l’edizione 2026 di Colorno Agricola che quest’anno, per la prima volta, ha raddoppiato con due giornate dedicate al settore... Tipicità, Coldiretti Marche battezza la prima giornata con lo show cooking dei suoi cuochi contadiniUn appuntamento che mette al centro la cucina rurale marchigiana, reinterpretata attraverso le mani di chi la terra la vive ogni giorno AnconaToday è...