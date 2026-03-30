Davanti alla Reggia sfilata di trattori lavorazione delle carni suine e show cooking

L'edizione 2026 di Colorno Agricola ha visto il suo svolgimento con due giornate dedicate al settore agricolo e alimentare. La manifestazione si è aperta con un’anteprima nel giardino ducale della Reggia, dove sono stati mostrati trattori in sfilata e si sono svolte attività di lavorazione delle carni suine e show cooking. La prima giornata si è svolta invece in piazza, coinvolgendo un pubblico numeroso.

Grande successo per l’edizione 2026 di Colorno Agricola che quest’anno, per la prima volta, ha raddoppiato con due giornate dedicate al settore primario: non solo la domenica di festa in piazza, ma anche l’anteprima nel giardino ducale della Reggia di Colorno con l’AgriCena. Colorno Agricola è. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Davanti alla Reggia sfilata di trattori, lavorazione delle carni suine e show cooking Articoli correlati Lavorazione delle carni ai raggi X: sequestri e multe in tre macellerie di LatinaScattano nuove ispezioni in provincia da parte dei carabinieri del Nas, concentrate questa volta sui laboratori di lavorazione e sezionamento delle... Degustazioni, gare e show cooking a Milazzo: ai nastri di partenza CioccolaMiTutto pronto a Milazzo per la prima edizione di “CioccolaMi”, Festa del Cioccolato patrocinata dal Comune di Milazzo, che animerà la Città del Capo...