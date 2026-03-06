Tipicità Coldiretti Marche battezza la prima giornata con lo show cooking dei suoi cuochi contadini

Coldiretti Marche ha aperto la prima giornata di Tipicità con uno show cooking al Fermo Forum, dove i cuochi contadini hanno preparato piatti utilizzando prodotti locali. L’evento è stato organizzato dall’Academy di Tipicità e si inserisce nel programma di Terranostra-Campagna Amica. La manifestazione proseguirà con altre attività legate alla promozione delle eccellenze territoriali.

Un appuntamento che mette al centro la cucina rurale marchigiana, reinterpretata attraverso le mani di chi la terra la vive ogni giorno

Ad Agrichef si sfidano i cuochi contadini: in gara anche due agriturismi forlivesiL'istituto alberghiero Pellegrino Artusi di Riolo Terme si prepara ad accendere i fornelli per l’edizione 2026 di Agrichef, l’evento promosso da...

Fondi europei, Coldiretti Marche: «Scongiurato il maxi disimpegno da milioni di euro, una boccata d’ossigeno per le imprese agricole»L’azione politico sindacale di Coldiretti da una parte e la Regione Marche che è stata recettiva dall’altra hanno scongiurato quello che nei primi giorni dello scorso dicembre era un rischio concreto ... corriereadriatico.it

Nelle Marche s'ingrassa: in 550mila con problemi di linea. Allarme Coldiretti: «La salute passa dalla tavola». Ecco cosa mangiamo«Proprio le abitudini alimentari e gli stili di vita sono alla base di un buono stato di salute – spiegano da Coldiretti Marche – e giornate come questa sono l’occasione per ribadirne l’importanza. corriereadriatico.it