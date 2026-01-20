Katia Ricciarelli | Faccio sogni erotici con uomini senza viso Non ho un compagno vivo con il cane

Katia Ricciarelli, celebre cantante e artista italiana, ha recentemente compiuto 80 anni. In un’intervista, ha condiviso dettagli della sua vita, tra cui il matrimonio con Pippo Baudo nel 1986 e i sogni ricorrenti con uomini senza volto, sottolineando di vivere attualmente con il suo cane e senza un partner. La sua testimonianza offre uno sguardo intimo e sincero sulla sua esperienza personale e professionale.

Katia Ricciarelli ha festeggiato i suoi 80 anni. L'artista si è raccontata in una lunga intervista spaziando dalle nozze con Pippo Baudo celebrate nel 1986 ai sogni erotici che ancora popolano le sue notti.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

katia ricciarelli faccio sogniKatia Ricciarelli: Faccio sogni erotici con uomini senza viso. Non ho un compagno, vivo con il cane - Katia Ricciarelli ha festeggiato i suoi 80 anni. Lartista si è raccontata in una lunga intervista spaziando dalle nozze con Pippo Baudo celebrate nel ... fanpage.it

katia ricciarelli faccio sogniSogni erotici? Io sogno tantissimo. In quei casi non sogno qualcuno in particolare. È un qualcuno senza un viso: lo rivela Katia Ricciarelli - A 80 anni, Katia Ricciarelli racconta i suoi sogni erotici e parla del suo ex marito Pippo Baudo: Ho già dato, ma ho anche ricevuto ... ilfattoquotidiano.it

