Il rapporto della Cisl evidenzia come i salari siano aumentati più dell'inflazione, mentre alcuni commentatori di sinistra indicano uno stallo o un vicolo cieco nel Paese. I dati economici, in particolare quelli sulla qualità del lavoro, mostrano un quadro diverso rispetto alle interpretazioni critiche sul momento attuale. La situazione economica viene quindi rappresentata attraverso numeri che attestano un incremento dei redditi rispetto ai prezzi.

Se i gufi della sinistra parlano di Paese in stallo o lasciano intendere che ci troviamo in una sorta di "vicolo cieco", i numeri relativi all'economia e, specialmente, quelli legati alla qualità del nostro lavoro, dicono altro. Il secondo semestre del 2025 conferma il recupero retributivo avviato nel 2023. È quanto evidenzia il terzo report della Cisl sulla Contrattazione Collettiva Nazionale. Nello studio, basato su dati Istat, Ocpi e Inps, emerge come lo scorso anno siano stati recepiti ben 33 contratti collettivi nazionali. Parliamo di 4,7 milioni di lavoratori (37,1% del monte retributivo). Negli ultimi sei mesi, i rinnovi sono stati ben 14, con una forte spinta nell'ultimo periodo.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Il rapporto della Cisl, i salari crescono più dell'inflazione

Salari in Italia, crescono gli stipendi ma l’inflazione continua a pesareNonostante l'occupazione mostri segnali di tenuta, il mercato del lavoro italiano sconta una crisi salariale profonda, che mina il tenore di...

Agricoltura, la Cisl: "E' il motore della Romagna. Ricchezza torni ai lavoratori con tutele e salari più alti"“Questa solidità economica deve diventare la base per un rilancio della qualità del lavoro.