Salari in Italia crescono gli stipendi ma l’inflazione continua a pesare

In Italia, gli stipendi stanno crescendo, ma l’inflazione continua a ridurre il potere d’acquisto delle famiglie. Sebbene il mercato del lavoro mostri segnali di stabilità, la crisi salariale resta una sfida importante, influenzando il benessere e accentuando le disparità sociali. Una situazione che richiede attenzione e strategie mirate per garantire una crescita sostenibile e equa.

Nonostante l’occupazione mostri segnali di tenuta, il mercato del lavoro italiano sconta una crisi salariale profonda, che mina il tenore di vita delle famiglie e allarga le disuguaglianze. Lo certifica l’Inps, analizzando il decennio 2014-2024, con gli stipendi che perdono terreno rispetto all’ inflazione. E non solo ci sono distanze siderali rispetto all’Europa, ma anche tra Nord e Sud del Paese, tra uomini e donne e tra settore pubblico e privato. Una situazione che il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, non esita a definire “grande come una casa”. E lancia una proposta: contratti nazionali con rinnovi annuali per agganciare automaticamente gli stipendi al costo della vita. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Salari in Italia, crescono gli stipendi ma l’inflazione continua a pesare Leggi anche: Parigi esulta: i salari non crescono. È grazie all’euro, ma la sinistra tace Leggi anche: Beni di prima necessità i più colpiti dall'inflazione: crescono i prezzi a Verona e in Italia Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Inps, l’inflazione mangia i salari italiani. I sindacati: rinnovare ogni anno i contratti collettivi; Salari in Italia, aumenti insufficienti: stipendi crescono ma il potere d’acquisto cala ancora. Rapporto Inps e allarme Panetta; Stipendi contro carovita: dieci anni persi e salari sempre più fragili - pagina 20; Salari in Italia, crescono gli stipendi ma l’inflazione continua a pesare. Salari in Italia, crescono gli stipendi ma l’inflazione continua a pesare - Nonostante l’occupazione mostri segnali di tenuta, il mercato del lavoro italiano sconta una crisi salariale profonda, che mina il tenore di vita delle famiglie e allarga le disuguaglianze. quifinanza.it

Gli stipendi crescono, ma non abbastanza: l’inflazione corre più degli aumenti - In 10 anni, tra il 2014 e il 2024, le retribuzioni medie dei lavoratori privati sono cresciute del 14,7%, arrivando a 24. tg24.sky.it

Salari in Italia, aumenti insufficienti: stipendi crescono ma il potere d’acquisto cala ancora. Rapporto Inps e allarme Panetta - Rapporto Inps sui salari: tra 2014 e 2024 retribuzioni in aumento ma sotto l’inflazione. msn.com

Salari, saliti meno dell’inflazione: gli italiani all’estero guadagnano il triplo Leggi qui #LaChirico.it - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.