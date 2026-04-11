il programma partite e arbitri del fine settimana

Nel fine settimana si svolgeranno le partite della 14ª giornata di ritorno del campionato di Serie D, con calcio d'inizio alle 15. Sono stati designati gli arbitri per le varie gare, che si disputeranno in diversi stadi. La giornata vedrà confronti tra diverse squadre, con incontri programmati per tutto il pomeriggio. La programmazione include anche le designazioni arbitrali ufficiali per ogni partita in calendario.

Partite e arbitri del fine settimana. Serie D. Alle 15 la 14ª giornata di ritorno: Chieti-UniPomezia: Macrina di Reggio Calabria; Forsempronese-Ancona: Tassano di Chiavari; Giulianova-Castelfidardo: Nencioli di Pesaro; Sammaurese-L’Aquila (ore 16): Petraglione di Campobasso; Maceratese-Recanatese: Budriesi di Bologna; Notaresco-Ostiamare: Femia di Locri; Sora-San Marino: Rinaldi di Novi Ligure; Teramo-Termoli: Gallorini di Arezzo; Vigor Senigallia-Atletico Ascoli: Previdi di Modena. Classifica. Ostiamare 70; Teramo, Ancona 68; Atletico Ascoli 52; L’Aquila 48; Notaresco 47; Giulianova 44; Fossombrone 40; UniPomezia 37; Termoli*, Maceratese 34; Sora 31; Recanatese 25; San Marino 24; Castelfidardo 22; Sammaurese* (-2) 16. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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