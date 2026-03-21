Il programma dalla D alla Prima categoria Le partite e gli arbitri del fine settimana

Iniziano le partite del fine settimana dalla D alla Prima categoria, con incontri programmati per sabato e domenica. La serie D disputerà la 28ª giornata con la partita tra Ancona e Sora, prevista alle 15.00. Gli arbitri sono stati designati per tutte le gare, che coinvolgono diverse squadre di queste categorie. La giornata si conclude con le partite di Prima categoria, che si svolgeranno nello stesso arco temporale.

Partite e arbitri nel weekend dalla serie D alla prima categoria. Serie D. Domani alle 14.30 la 28ª giornata: Ancona-Sora (ore 15.30): Leone di Avezzano; Atletico Ascoli-Maceratese: Matteo di Sala Consilina; Termoli-Forsempronese: Belinghieri di Lecco; Castelfidardo-Chieti: Pascali di Pistoia; L’Aquila-Teramo: Isoardi di Cuneo; Notaresco-Sammaurese: Rashed di Imola; Ostiamare-UniPomezia: Pascuccio di Ariano Irpino; Recanatese-Giulianova: Cipolloni di Foligno; San Marino-Vigor Senigalia: Musumeci di Cassino. Classifica. Ancona 64; Ostiamare* 60; Teramo* 58; L’Aquila 48; Atletico Ascoli 46; Notaresco, Vigor Senigallia 41; Giulianova 39; Fossombrone 36; UniPomezia 33; Termoli, Maceratese, Sora 30; Chieti 22; San Marino, Recanatese 21; Castelfidardo 18; Sammaurese (-2) 16. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Il programma dalla D alla Prima categoria. Le partite e gli arbitri del fine settimana Articoli correlati Leggi anche: Dalla serie D alla Prima categoria. Partite e arbitri del fine settimana Leggi anche: Il programma del fine settimana. Arbitri e gare dalla serie D alla Prima categoria Aggiornamenti e notizie su Il programma dalla D alla Prima... Discussioni sull' argomento Next Gen U19F, 2a tappa. I risultati della prima giornata; Nuova stagione di Ultimo banco: Cinzia Leone è la protagonista della prima puntata; Cambia la storia, alla Primaria si arriverà all'espansione islamica e gli studenti della prima Media del 2026/27 dovranno studiare di più. Ecco perché e il ruolo del Collegio docenti; Milano - Sanremo 2026: programma e percorso della corsa maschile · Ciclismo su strada. Il programma del weekend. Partite e arbitri dalla D alla PrimaPartite e arbitri dalla Serie D alla Prima categoria. Serie D. Domani alle 14.30: Castelfidardo-Recanatese: Costa di Busto Arsizio; ... msn.com ALCARAZ NON TREMA: BUONA LA PRIMA CONTRO FONSECA! Carlos Alcaraz vince nel primo atto contro il giovanissimo talento Joao Fonseca che nonostante la sconfitta ha dimostrato di poter stare stabilmente tra i grandi. Un doppio 6-4 che racconta facebook NO Scarabocchio dalla prima de @ilmanifesto, oggi in edicola. x.com