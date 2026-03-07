Il programma del fine settimana Partite e arbitri dall’Eccellenza alla Prima categoria In questo weekend non si gioca in serie D

Nel fine settimana si svolgono le partite di calcio dall’Eccellenza alla Prima categoria, con il programma delle gare che include diverse sfide in programma. Le partite sono previste per domani pomeriggio alle 15 e coinvolgono vari club delle rispettive categorie. In questo periodo, non si disputano incontri di serie D. Gli arbitri sono assegnati alle diverse partite secondo il regolamento.

Le gare del fine settimana dall'Eccellenza alla Prima categoria. Eccellenza. Domani alle 15 le gare della 10ª giornata di ritorno: Fabriano Cerreto-Montefano: Ciorba di Perugia; Fermana-Sangiustese: Tarli di Ascoli; Fermignanese-Tolentino: Chenouf di Pesaro; Jesina-Matelica: Cavalieri di Treviglio; Urbino-Civitanovese: Crincoli di Ascoli; Montegranaro-K Sport: Caporaletti di Macerata; Osimana-Chiesanuova: Denti di Pesaro; Trodica-Urbania: Eletto di Macerata. Classifica. K Sport 46; Fermana 44; Montefano 38; Tolentino, Trodica 36; Sangiustese 34; Urbino 32; Osimana, Fermignanese 31; Matelica 30; Montegranaro, Jesina, Urbania 27; Chiesanuova 26; Civitanovese 24; Fabriano Cerreto 21.