Dove l’oro racconta la città dopo cinquant’anni di arte orafa la gioielleria diventa Bottega storica

Rimini apre una nuova bottega storica nel cuore della città. La Gioielleria Sergio Tamburini, in via Mentana 17A, ha celebrato cinquant’anni di attività e ora si aggiunge alla lista delle insegne che raccontano il passato della città attraverso l’arte orafa. La famiglia Tamburini ha mantenuto viva la tradizione, offrendo gioielli fatti a mano e testimoniando una continuità imprenditoriale durata decenni. La bottega si presenta come un esempio di come l’artigianato locale resista al tempo e

Rimini accoglie una nuova bottega storica. E’ la Gioielleria Sergio Tamburini, attività del centro cittadino, situata in via Mentana 17A, un esempio di continuità imprenditoriale e artigianale che affonda le radici nel lontano 1975. L'attività, fondata da Sergio Tamburini, il cui nome ancora.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Gioielleria Sergio Tamburini La storica trattoria Da Primo chiude i battenti dopo cinquant'anni Dopo oltre cinquant’anni di storia, la celebre trattoria Da Primo apre un nuovo capitolo, segnando la fine di un’epoca per Pozzuolo del Friuli. Addio all'ombrellificio Testa: la storica bottega salernitana chiude dopo 50 anni L’ombrellificio Testa di Salerno ha chiuso le sue porte dopo oltre 50 anni di attività. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Gioielleria Sergio Tamburini Argomenti discussi: Arti&mestieri/10: I moderni cercatori d’oro; Come si racconta il teatro di una sala operatoria?; C.S.I., la reunion: La nostra musica racconta il nostro vivere; Non solo oro alle stelle. Il gioielliere: Vi racconto perché l'argento sta diventando introvabile. I bisogni dell'industria e la corsa degli investitori. Nel cuore di Tresigallo c’è un posto dove il Gallo racconta storie di gusto La Bottega del Gallo è il nostro angolo speciale: prodotti selezionati, sapori autentici e tante idee regalo perfette per ogni occasione. Che sia per portare a casa un ricordo buono o pe - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.