Dopo i rumors su un possibile matrimonio segreto, Zendaya ha chiarito la situazione durante un'intervista con Jimmy Kimmel. Sono circolate foto generate dall'intelligenza artificiale e clip che mostrano nozze improbabili con Tom Holland, ma l'attrice ha deciso di fare chiarezza. Le sue nozze reali con Tom Holland e quelle interpretate nel film con Robert Pattinson sono state al centro dell'attenzione dei media internazionali.

Z endaya si sta decisamente divertendo. Le sue nozze, quelle vere con Tom Holland e quelle sullo schermo con Robert Pattinson nel film The Drama, hanno fatto impazzire i media di tutto il mondo. Seduta in un floreale Alexander McQueen sulla poltrona di Jimmy Kimmel, l’attrice ha finalmente deciso di dare qualche indizio in più sul presunto matrimonio segreto con l’attore di Spiderman. Non si è esposta troppo ma ha fatto chiarezza su alcune immagini circolate sui social. Un prodotto dell’intelligenza artificiale che ha confuso e ingannato molte persone. «Mi hanno fermata per strada per congratularsi commentando le foto del mio matrimonio con Tom. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dopo i rumors su un possibile matrimonio segreto, foto AI e clip inverosimili sulle nozze con Tom Holland, Zendaya fa un pò di chiarezza da Jimmy Kimmel

Articoli correlati

Leggi anche: Zendaya commenta le finte foto di nozze con Tom Holland e sorprende con una clip inedita

Il matrimonio da sogno di Zendaya e Tom Holland: la verità dietro le foto diventati viraliNegli ultimi giorni sui social è diventata virale una fotografia che sembra mostrare il matrimonio tra Zendaya e Tom Holland.

Tutti gli aggiornamenti su Tom Holland

Temi più discussi: Zendaya appare in pubblico dopo i rumor sul matrimonio con Tom Holland: cosa c'è di vero?; Zendaya e Tom Holland si sono sposati davvero: l'attrice spiazza e conferma il matrimonio segreto; Zendaya in look total white alla sfilata di Louis Vuitton a Parigi; Zendaya sfoggia la fede nuziale alla settimana della moda di Parigi: i primi scatti dopo il matrimonio segreto con Tom Holland.

Zendaya appare in pubblico dopo i rumor sul matrimonio con Tom Holland: cosa c'è di vero?La recente apparizione in pubblico di Zendaya ha dato nuovamente il via ai rumor sul presunto matrimonio con Tom Holland ... cinema.everyeye.it

Zendaya, Tom Holland e le nozze segrete: la mamma della star risponde ai rumorsIl 2 marzo 2026, un'incredibile affermazione ha scosso il mondo del gossip e delle celebrità. Law Roach, il fidato stilista di Zendaya, ha rivelato durante un'intervista che il matrimonio tra Zendaya ... msn.com

Come promesso, arriva il trailer ufficiale italiano di Spider-Man Brand New Day, il nuovo film dell'Uomo Ragno con Tom Holland, al cinema dal 29 luglio https://www.youtube.com/watchv=ut7cEYNpmOM - facebook.com facebook

Tom Holland in una nuova immagine di Spiderman: Brand New Day. Il trailer uscirà oggi. x.com