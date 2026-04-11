Il prof di storia e filosofia non vuole andare in pensione il giudice gli dà ragione | La mia missione è insegnare

Il Tribunale di Brescia ha deciso di annullare il pensionamento obbligatorio di un insegnante di storia e filosofia di un liceo scientifico. Il giudice ha accolto il ricorso presentato dal docente, ritenendo che la sua attività di insegnante costituisca una vera e propria missione. La decisione si basa sulla richiesta del professore di continuare a insegnare, sottolineando la sua volontà di proseguire nel suo ruolo professionale.

Il Tribunale di Brescia ha annullato il pensionamento “forzato” del professor Franco Manni, docente di Storia e Filosofia al liceo scientifico Leonardo. Il giudice del lavoro ha ordinato all’amministrazione scolastica di riesaminare la situazione con un’istruttoria adeguata, annullando di fatto il decreto che disponeva il collocamento a riposo dal 1° settembre 2026. Con questa decisione – spiega il Corriere di Brescia, che ha raccontato per primo la vicenda – il tribunale accoglie il ricorso del docente, che compirà 67 anni quest’anno. La novità introdotta con la legge di bilancio. Al centro della vicenda c’è la possibilità, introdotta con la legge di bilancio 2025, di trattenere in servizio i dipendenti pubblici oltre il limite ordinamentale, fino a un massimo di 70 anni. 🔗 Leggi su Open.online

La battaglia di Franco Manni, il prof che non vuole andare in pensione: “Limite d’età anacronistico, nel privato più flessibilità”Brescia – Un curriculum di undici pagine, dalla laurea in Filosofia alla Normale di Pisa a pubblicazioni su giornali e riviste internazionali,...

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Temi più discussi: Il prof Franco Manni vince la sua battaglia: In pensione a 67 anni non è un automatismo; Iran, chi vince e chi perde con la tregua fragile. Parla il prof. Del Pero; Scuola, il concorso fantasma degli insegnanti di Storia dell’Arte: Abbiamo superato lo scritto nel 2024, ma non ci fanno fare l'orale da due anni; Il ricordo del prof. don Mario Maritano, SDB.

Prof di liceo ricorre contro il pensionamento, giudice gli dà ragioneUn professore di Storia e Filosofia, che lavora in un liceo scientifico statale a Brescia e che sarebbe dovuto andare in pensione nel settembre prossimo, ha fatto ricorso opponendosi al pensionamento ... ansa.it

Locri: il prof. Carmine Pinto terrà una lectio magistralis sugli 80 anni della Repubblica ItalianaIl prof. Carmine Pinto, Ordinario di Storia Contemporanea presso l’Università di Salerno – noto volto televisivo nella trasmissione di LA7 Una giornata particolare – terrà una lectio magistralis sug ... strettoweb.com

L’ultimo viaggio del Professor Francesco Volpe. Il Cilento perde oggi una delle sue menti più lucide e appassionate. Storico, docente universitario e fine osservatore dell’animo umano, il Prof. Francesco Volpe ci lascia un’eredità immensa fatta di oltre 150 p - facebook.com facebook

E' fantastica la capacità che lei ha, senatore Malan, di scovare nell'accademia italiana i colleghi con le teorie più bizzarre. Li cerca lei o glieli indicano i novax Perché non chiama in commmissione il Prof. Schillaci e chiede a lui x.com