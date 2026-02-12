Giornata di raccolta del farmaco il Rotary Club Arezzo Est rinnova il suo impegno

Il Rotary Club di Arezzo Est torna a coinvolgere la comunità nella Giornata di Raccolta del Farmaco. Questa mattina, volontari e farmacie hanno aperto le porte per raccogliere medicine da destinare a chi ne ha bisogno. È un gesto semplice, ma di grande aiuto, che ogni anno coinvolge tanti cittadini e rafforza il senso di solidarietà nel territorio.

Arezzo, 12 febbraio 2026 – Un gesto semplice, un aiuto concreto. Anche quest'anno il Rotary Club Arezzo Est rinnova il proprio impegno a favore della solidarietà partecipando alla Giornata di Raccolta del Farmaco, l'iniziativa nazionale promossa dal Banco Farmaceutico che, dal 2000, mobilita ogni febbraio migliaia di volontari e farmacie in tutta Italia. Per un'intera giornata i volontari presidiano le farmacie aderenti, invitando i cittadini a donare uno o più farmaci da banco destinati agli enti assistenziali e caritativi del territorio. Ogni realtà è collegata a una o più farmacie della propria provincia; il farmacista, sulla base delle indicazioni ricevute dalle associazioni benefiche, orienta i donatori verso le tipologie di medicinali di cui c'è maggiore necessità.

