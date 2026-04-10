Nuovi guai per il principe Harry la sua ex ong fondata in memoria di Diana lo querela per diffamazione

Il principe Harry si trova di nuovo coinvolto in una controversia legale, questa volta con una ex organizzazione non governativa da lui fondata in memoria della madre. La ong ha intentato una causa per diffamazione contro il membro della famiglia reale, accusandolo di aver diffuso informazioni diffamatorie che danneggiano la reputazione dell’associazione. La vicenda si aggiunge ad altre problematiche legali che coinvolgono il principe, creando ulteriori complicazioni per lui e per la famiglia reale.

Nuovi guai per il principe Harry e, indirettamente, per la Royal Family. Il secondogenito di re Carlo III e della compianta Lady Diana è stato infatti querelato per « diffamazione » dalla charirty Sentebale, l’associazione benefica per la lotta alla diffusione dell’Aids fra i bambini dell’Africa da lui stesso a suo tempo co-fondata nel ricordo dell’impegno caritativo proprio di sua madre. La denuncia, depositata nelle ultime ore, – scrive il Guardian – è legata a una disputa scoppiata nel 2025 fra il principe e il consiglio di amministrazione della stessa ong. Organizzazione che Harry aveva lasciato un anno fa, dimettendosi dal ruolo di patron assieme al principe ereditario del Lesotho dopo aver rivolto accuse di cattiva gestione al management e alla presidente esecutiva Sophie Chandauka. 🔗 Leggi su Open.online

Bufera in ong anti-aids fondata da Harry, principe querelato per 'diffamazione'Nuova grana per il principe ribelle Harry e, indirettamente, per la famiglia reale britannica.

Il principe Harry respinge fermamente l'accusa di diffamazione di una ongIl principe Harry respinge "categoricamente" l'accusa di diffamazione presentata contro di lui presso l'Alta Corte di Londra dall'organizzazione...

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