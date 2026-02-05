Sono passati 70 anni da quando Cortina ospitò le prime Olimpiadi in Italia. Oggi, alcune delle strutture costruite per quell’evento sono ancora lì, testimoni di un passato che non si dimentica. La città si prepara ai giochi del 2026, ma i ricordi di quell’estate rimangono vivi tra le mura e le piste lasciate intatte.

A Cortina esistono ancora alcune strutture costruite per le prime Olimpiadi in Italia. La loro storia alla vigilia dei nuovi giochi del 2026. La storia si ripete e in questo caso è anche il luogo ad essere lo stesso. Ad esattamente 70 anni di distanza, le Olimpiadi invernali stanno per aprirsi per la seconda volta a Cortina d’Ampezzo, nel 2026 condivise con Milano. Ai piedi delle Dolomiti, dal 26 gennaio al 5 febbraio 1956, più di 800 atleti da ogni parte del mondo si sfidarono nelle discipline sportive invernali. Erano le prime Olimpiadi in assoluto ad essere disputate in territorio Italiano, a poco più di un decennio dalla fine della Seconda guerra mondiale e a meno di 40 dalle sanguinose battaglie della Grande Guerra, che videro le cime che circondano il comune ampezzino teatro dei più duri combattimenti degli Alpini. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Cortina 1956: quello che c'era e quello che resta delle Olimpiadi di 70 anni fa

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 si terrà venerdì 6 febbraio nello Stadio San Siro a Milano.

Cortina ha scritto un capitolo importante nella storia dello sport olimpico.

