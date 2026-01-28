Maignan sul tetto d' Europa | è il portiere che evita più gol

L'estremo difensore del Milan, Maignan, si conferma tra i migliori in Europa. I suoi numeri parlano chiaro: ha evitato più gol di qualsiasi altro portiere, con una differenza tra i gol attesi e quelli subiti di 9,27. Un dato che mette in luce la sua abilità e la sua importanza tra i pali.

Cinque milioni di motivi - più bonus - per tenersi stretto Mike Maignan. Il primo, diciamo il più importante: è il portiere che evita più gol nei top 5 campionati europei (9,27). Rendimento che lo rende anche il numero uno in Serie A. Nel giro di un anno, la metamorfosi (in positivo) di Maignan è stata netta: da un possibile addio per prestazioni non all’altezza – e di conseguenza un rinnovo che non decollava - fino a sei mesi fa, a punto fermo della rinascita del Milan di quest’anno. Se fossimo in Nba, avrebbe già sullo scaffale di casa il premio di “Most Improved Player”. Ma qui non si parla solo di miglioramento, ma di consacrazione nell’élite dei portieri d’Europa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

La trattativa tra Maignan e il Milan per il rinnovo si avvicina alla fase finale, con l’accordo principale ormai definito.

Sono sempre più insistenti le voci che vedono Maignan avvicinarsi alla Juventus come possibile destinazione.

