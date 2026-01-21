fotovoltaico ok ai 20mila pannelli solari

La giunta ha approvato l'installazione di un impianto fotovoltaico composto da 20.000 pannelli solari. In cambio del via libera, il progetto prevede l'installazione dei pannelli sul tetto del cimitero. Questa iniziativa mira a promuovere l’uso di energie rinnovabili, contribuendo alla sostenibilità ambientale del territorio.

Il Comune di Poggio Renatico ha approvato una delibera che definisce le opere di compensazione ambientale connesse a un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul territorio comunale. Il provvedimento non costituisce un'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, il cui iter è tuttora in corso e rientra nella competenza degli enti sovracomunali, in particolare di Arpae, nell'ambito delle procedure regionali previste, comprensive di Valutazione di Impatto Ambientale.

