Il Piano di Acquedotto del Fiora prevede investimenti per 151 milioni di euro, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente le perdite d’acqua, che negli ultimi sette anni sono state ridotte del 10 per cento. La strategia si concentra anche sul rafforzamento dei rapporti con i territori, considerato uno degli aspetti più evidenti dell’operato dell’ultimo periodo. Al momento, non ci sono segnali di una possibile ripubblicizzazione del servizio.

Investimenti per 151 milioni di euro, l’obiettivo di continuare a ridurre ulteriormente le perdite dopo il -10 per cento degli ultimi sette anni, un rafforzamento del legame con i territori che tutti riconoscono essere stato uno dei punti di forza dell’era Renai. Il Piano Fiora 2629 disegna le linee di azione del prossimo quadriennio che arriverà quasi a fine concessione (scadenza fissata nel 2031) e segna anche di fatto il primo atto di programmazione a lungo termine firmato da Anna Varriale, amministratore delegato da agosto scorso. Il tutto in una sorta di ’pax’ politico-gestionale: mentre pochi chilometri a nord la questione della... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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Temi più discussi: Il Piano di Acquedotto del Fiora. Investimenti per 151 milioni. Ripubblicizzazione non in vista; Lavizzara, acqua non potabile; Acquedotto del Fiora: sull’acqua investiti 215 milioni; Lavori di Acquedotto del Fiora: possibili disagi in una località.

Il Piano di Acquedotto del Fiora. Investimenti per 151 milioni. Ripubblicizzazione non in vistaIl presidente Renai: Fine concessione nel 2031, soci concentrati sull’attenzione ai cittadini. L’ad Varriale sul progetto fino al 2029: Le parole chiave sono persone, servizio, innovazione. lanazione.it

L’acqua del futuro: presentato il Piano 2026-29 di Acquedotto del FioraSe guardando un fiume il passato è l’acqua che scorre verso valle, quella che deve ancora scendere da monte è il futuro. Un futuro che si chiama Piano Fiora 26/29, la nuova roadmap aziendale che ... amiatanews.it

Canale 3. . L’acqua del futuro passa da Siena e vale 151 milioni di euro. Presentato al Santa Maria della Scala il Piano Fiora 2026-2029 di Acquedotto del Fiora: investimenti su reti, innovazione e sostenibilità. Obiettivo migliorare il servizio e ridurre le perdite, - facebook.com facebook