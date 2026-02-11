Nasce Uniti per l’acqua Acquedotto del Fiora e Legambiente insieme

Si chiamerà "Fiora". E’ la mascotte del nuovo progetto educativo "Uniti per l’acqua" stretto tra l’Acquedotto del Fiora e Legambiente che si svilupperà con un contest dedicato ai temi della sostenibilità ambientale e della tutela della risorsa idrica aperto alle scuole elementari e medie maremmane. La mascotte avrà la funzione di guida, così da facilitare l’esperienza dei giovani affinché possano comprendere meglio la questione acqua e l’importanza della sua salvaguardia. Dunque si sviluppa nell’ottica di un’occasione per approfondire in modo autonomo ma guidato il tema della risorsa idrica, attraverso la realizzazione di un elaborato creativo, sotto forma di testo letterario, video, reportage fotografico o altro, che sviluppi una tematica riguardante il ciclo dell’acqua, il risparmio idrico, il rapporto acqua e vita e la sostenibilità ambientale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nasce "Uniti per l’acqua". Acquedotto del Fiora e Legambiente insieme

